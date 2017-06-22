تتعرض المرأة الحامل التي تصوم في شهر رمضان في بعض الأحيان إلى زيادة معدل الغثيان وانخفاض معدل حركة الجنين بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم، ويمكن مواجهة هذه الحالة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة.

وتقدم أخصائية النساء والتوليد الدكتورة حنّة فيروز كلام في مجموعة مستشفيات وعيادات ميدكير بعض النصائح للحفاظ على طاقة المرأة الحامل وصحتها خلال ساعات الصيام الطويلة وهي:



تناول وجبات خفيفة متعددة وصغيرة بين الإفطار والسحور



تناول الكربوهيدرات البسيطة مثل الفواكه والعصائر الطازجة لأنّها تمدّ جسم الإنسان بالطاقة قصيرة المدى فور انتهاء فترة الصيام



تناول الكربوهيدرات المعقدة خلال فترة الصيام، إذ إنها تمدّ جسم الإنسان بالطاقة طويلة المدى وتشمل الفول والأرز وغيرها



تجنب الوجبات المشبّعة بالدهون والمكسرات



شرب الكثير من السوائل والعصائر بعد الإفطار



الابتعاد من النشاط البدني المجهد



تجنب الخروج في الشمس، خصوصاً في الفترة من الساعة 10 صباحاً إلى 4 مساءً