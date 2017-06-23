غالباً ما يشعر الناس بالسعادة عندما يلاحظون أنهم بدأوا بخسارة الوزن الزائد والتخلّص من الدهون المتراكمة في الجسم، إلا أنهم قد لا يفكّرون فعلاً بهذا السؤال "أين تختفي هذه الدهون؟".

وقد اكتشفت دراسة أجرتها جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا أنه وبالرغم من أن عدداً من الخبراء الصحيين يعتقدون بأن الدهون تتحوّل الى طاقة وحرارة عند خسارة الوزن، فإنها في الواقع تنفذ كثاني أكسيد الكربون.

ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة روبن ميرمان، وهو فيزيائي ومقدم برامج علمية على التلفزيون الأسترالي:" إن الدهون تتحول الى هواء رقيق".

وقد أجرى روبن الدراسة على 10 كيلوغرامات من الدهون التي خسرها الجسم، إذ إن تحليل ذرات هذه الدهون أظهرت أن 8.4 كيلوغراماً منها قد تحوّل الى ثاني أكسيد الكربون عن طريق الرئتين، في حين أن 1.6 كلغ المتبقي تحوّل الى الماء إذ تمّ فرزه على شكل البول والعرق والدموع والسوائل الجسدية الأخرى.