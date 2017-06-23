سيقضي طفل أميركي في الـ10 من عمره العطلة الصيفية هذا العام في تطوير اختراعه الذي قد يساهم في إنقاذ حياة مئات الأطفال من الموت أثناء احتجازهم داخل السيارات المغلقة.

وتشير الأرقام إلى أنه منذ عام 1998، قضى 712 طفلا في الولايات المتحدة بأزمات قلبية بعد أن تركهم ذووهم في سياراتهم المغلقة في فصل الصيف.

ويتألف اختراع بيشوب كوري، الطالب في الصف الخامس في بلدة ماكنزي بولاية تكساس، من صندوق صغير فيه فتحات لضخ هواء بارد عند ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة بشكل كبير ومزود بجهاز يرسل إشارة لإنذار الأهل وخدمة الطوارئ قبل فوات الأوان.

وتقدم بيشوب بطلب لتسجيل براءة اختراعه، فضلا عن صندوق تمويل فتحته عائلة المخترع الصغير لتمويل تطوير مشروعه وصناعة النموذج الأول، فيما تواصلت معهم عدة شركات للاستثمار فيه.

ووصلت قيمة التبرعات حاليا على صفحة GoFundMe إلى أكثر من 27 ألف دولار.