هاجم مخلوق بحري ضخم أحد هواة ركوب الأمواج على سواحل جنوب أفريقيا، بينما كان يحاول مساعدة هذا المخلوق الذي كان على ما يبدو مصابا بجروح بليغة.

وكان جيمس تايلور (39 عاما) يجدف على لوح خشبي رفقة زوجته كريستينا عندما رصد حبارا عملاقا جريحا، فمد له حبلا لمساعدته، لكن التف بأذرعه على اللوح الخشبي وقذف به في الماء.

وتمكنت زوجة تايلور من تصوير المشهد، قبل أن تعود رفقة زوجها إلى الشاطئ بدون أن يصابا بأذى، ورفضا التعليق على ما حدث لهما في داخل البحر لحظة خروجهما إلى الشاطئ.

ونشر تايلور الفيديو على إنستغرام ولاقى رواجا واسعا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إذ عبر بعضهم عن دهشته في حين رأى آخرون في ذلك تعديا على الحياة البحرية.