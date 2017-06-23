أظهر تسجيل مصور نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، اثنين من الفيلة في حديقة حيوان بكوريا الجنوبية، وهما يحاولان إنقاذ صغيرهما من الغرق في بركة عميقة من الماء.

ويظهر الفيديو الذي تم تصويره داخل حديقة غراند بارك للحيوان في مدينة سيؤول، فيلاً صغيراً ووالدته وهما يقفان بالقرب من حافة بركة المياه قبل أن يتعثر الصغير فجأة ويسقط في المياه.

وقد هرعت والدة الصغير وفيل آخر كان موجوداً بالقرب من الطرف الآخر من البركة، لإنقاذه وإخراجه من المياه.

وبعد أن بذل الفيلان جهداً مضنياً لإنقاذ الصغير باستخدام خرطوميهما، تمكنا في نهاية المطاف من إخراجه من البركة بسلام، وفق ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.