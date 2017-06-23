اكتشف باحثون في جامعة سالفورد البريطانية أن استخدام فيتامين «سي» والمضادات الحيوية أكثر فاعلية بمئة مرة من العقاقير المستخدمة في قتل الخلايا السرطانية، دون وجود آثار جانبية لها.

ونقلت «ديلي ميل» عن الباحثين البريطانيين قولهم إن استخدام فيتامين «سي» بعد المضادات الحيوية يحرم الخلايا السرطانية من وقودها الحيوي الذي يوفر لها الطاقة، فتتضور جوعاً وتموت.

وهذا المحتوى غير سام ولا توجد له آثار جانبية على النقيض من العقاقير المستخدمة في علاج السرطان.

ويشير الباحثون إلى أن نتائج دراستهم تظهر أنها واعدة لإجراء التجارب الإكلينيكية عليها، حيث تمنع إعادة تكون الأورام الخبيثة، وتطور المرض.