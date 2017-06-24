أطلقت شركة قدرة للبرمجيات في الرياض تطبيقاً صحياً فريداً يساعد المستخدم في معرفة المريض المحتاج إلى نفس فصيلته في مراكز الدم القريبة منه، ليتمكن المتبرع من الذهاب وتقديم يد العون للمحتاجين وإنقاذ حياة مرضى.

ويتميز التطبيق الذي أطلق عليه اسم “وتين” انه يُخبر المتبرع عن الموعد المناسب للتبرع بالدم وحساب عدد تبرعاته السابقة ومكانها ويعرض حالات المرضى التي بحاجة إلى التبرع داخل نفس المدينة.



كما يساعد في نشر حالة المريض المحتاج للتبرع بالدم، ويرسل إشعار واحد إسبوعياً لمريض يحتاج نفس فصيلة المتبرع، ثم يرسل للمتبرع بعد عملية التبرع ماذا حدث مع المريض الذي تبرعت له.



ويخبر التطبيق أيضاً المستخدم أيضاً بمواقع بنوك الدم عن طريق خريطة غوغل الرقمية وأبل الرقمية، بالإضافة إلى أوقات العمل داخل تلك البنوك.



يتوفر التطبيق مجاناً لمستخدمي أندرويد على متجر غوغل بلاي و لمستخدمي آي أو إس على متجر آب ستور.