اكتشف علماء روس أن التركيب الكيميائي للطحالب الدقيقة أحادية الخلية يساعد على جعل الوقود أكثر كفاءة وفقا لدراسة نشرتها مجلة EJMS.

وكشف النقاب عن هذا السبق العلمي علماء من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، ومعهد أبحاث روسيا، وجامعة موسكو الحكومية، والأكاديمية الروسية للعلوم.

وقال يفغيني نيكولايف، عضو معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، ومعهد أبحاث روسيا، لوكالة "نوفوستي" الروسية:"ينبغي أن يتركز العمل في المستقبل على استخدام أصناف الطحالب التي يدخل في تركيبتها أعلى نسبة دهون، وإيجاد مثل هذه الأصناف عن طريق التعديل الوراثي، حتى نتمكن من اختيار الأنواع الأكثر كفاءة لإنتاج الوقود الحيوي".



ولأن الطحالب تكتسب كتلة حيوية أسرع بعدة مرات من الكائنات الضوئية البحرية الأخرى، يرى كثير من الباحثين أنها مرشحة بشكل رئيسي لتكون بديلا عن البنزين وأنواع الوقود الأخرى. وذلك أيضا بفضل نموها عالي السرعة، وعدم الحاجة إلى زراعتها في حقول.

واكتشف نيكولايف وزملاؤه أن الوقود الحيوي الذي يمكن إنتاجه من الطحالب، لا يشبه في خواصه النفط والمنتجات النفطية، ولكن الأعشاب الخضراء. وهذا ما دفع العلماء الروس إلى معرفة التركيب الكيميائي الكامل للطحالب "المسال"، الذي يعد الوقود الحيوي.

وحسب العلماء الروس، لا حاجة لتحضير الطحالب بل يكفي تجفيفها ومعالجتها كيميائيا ثم تحويلها إلى وقود حيوي عن طريق تسخينها إلى الدرجة 300 مئوية وبضغط شديد يحاكي كيفية تشكل النفط في باطن الأرض.