للوهلة الأولى تبدو التايوانية لور شو طفلة أو مراهقة في أقصى التوقعات لكنها ليست كذلك. إنها سيدة تبلغ الـ42 من عمرها.



وأثارت لور دهشة الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عندما نشرت أخيرا صورة لها للاحتفال بعيد ميلادها الـ 42، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل البريطانية الأربعاء.

وتقول السيدة التايوانية إن كلمة السر في المحافظة على المظهر الشاب هو شرب الماء وتناول الخضراوات.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن لور تعمل مصممة داخلية لكنها الآن باتت إحدى نجوم شبكات التواصل في بلادها، إذ يتابع حساباتها الرسمية نحو نصف مليون شخص.

وتعرف الجمهور في تايوان على لور للمرة الأولى في 2015 عندما نشرت شقيقتها الصغرى، وهي ممثلة، صورة لهما للاحتفال بعيد ميلادها الـ 40.

وأثار الأمر صدمة في مواقع التواصل، بسبب الفرق الشاسع بين المظهر الذي بدت فيه وعمرها الحقيقي، وبعدها بدأ الناس في البحث عن حسابها على شبكات التواصل.

وهذا الأسبوع نالت صورها رواجا كبيرا في مواقع التواصل بسبب عيد ميلاها، ومنحها الجمهور ووسائل الإعلام لقب "آلهة العمر المتجمد".