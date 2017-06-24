«لا أعتقد أن هناك من يريد أن يصبح منهم ملكا أو ملكة»

الأمير البريطاني هاري، وهو يتحدث بصراحة على نحو مذهل حول مستقبل الأسرة الملكية خلال لقاء صحافي غير عادي مع مجلة «نيوزويك» الأميركية، بل أشار هاري إلى أنه لا أحد في الأسرة، ولا حتى أخاه الأمير وليام، يريد أن يتولى منصبا رفيعا، إلا أن هذا لا يعني برأيه عدم القيام بواجباتهم في الخدمة العامة في الوقت الصحيح.