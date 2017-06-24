«أصابع مهند غير مناسبة»
مخرج المسلسل التركي «الجريء والجميلة» الذي استعان ببديل عن النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند لأداء مشهد رومانسي يجمعه ببطلة المسلسل توبا بويوكستون بسبب أصابع الأخير التي تبدو قصيرة وسمينة، خاصة الإبهام عند تركيز الكاميرا عليه رغم وسامته المعهودة. وفي التفاصيل، أراد المخرج شابا ذا أصابع طويلة ورشيقة، ما يتناسب مع المشهد الرومانسي الذي يطلب فيه «جسور» الزواج من حبيبته «سوهان» وأصابع «مهند» غير مناسبة.
«دور جديد وجميل»
النجمة ايما واتسون بعد حضورها العرض الأول لفيلمها «The Circle» في باريس، متحدثة عن دورها الذي وصفته بالجديد والجميل، حيث تلعب دور ماي، التي تتولى عملا جديدا في أكبر شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي على مستوى العالم، ويشجعها مؤسس الشركة إيمون بايلي على تخطي الحواجز المعتادة للخصوصية من خلال تجربة جديدة، ما يؤثر بالتبعية على حياتها الشخصية وحياة أصدقائها وعائلتها والبشرية بأسرها بفعل قراراتها في هذه التجربة.
«كرئيسة للحكومة.. أعترف بذنبي وأعتذر»
تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية تعترف بفشل الدولة في تقديم المساعد اللازمة لضحايا برج غرينفل في ساعة المحنة، وذلك عندما شب حريق هائل فيه وقضى على الكثير من ساكنيه. ووصفت الهجوم الإرهابي على المسلمين في محيط مسجد فينسبيري بارك شمال لندن بالعمل الخسيس وبأن ما أزعجها ان يصل الامر في بريطانيا الى التصفية على اعتبارات دينية، وستواجه وحكومتها ذلك الامر بشراسة.
«لا أعتقد أن هناك من يريد أن يصبح منهم ملكا أو ملكة»
الأمير البريطاني هاري، وهو يتحدث بصراحة على نحو مذهل حول مستقبل الأسرة الملكية خلال لقاء صحافي غير عادي مع مجلة «نيوزويك» الأميركية، بل أشار هاري إلى أنه لا أحد في الأسرة، ولا حتى أخاه الأمير وليام، يريد أن يتولى منصبا رفيعا، إلا أن هذا لا يعني برأيه عدم القيام بواجباتهم في الخدمة العامة في الوقت الصحيح.
«رامز أخويا وده أكل عيشه»
الفنان المصري ياسر جلال أثناء حضوره لقاء ضمن فريق العمل بمسلسل «ظل الرئيس» مع وائل الإبراشي، حين سأله المذيع عن رأيه في شقيقه رامز جلال والهجوم الشديد الذي يتعرض له نتيجة مقالبه السنوية من خلال الكاميرا الخفية، قال: «يا جماعة.. ده أكل عيشه وناجح فيه واستثمر نجاحه بشكل جيد، والا ما تم التعاقد معه طيلة هذه السنين، فلا تبالغوا في الهجوم، المسألة كلها مجرد نكتة».
«سيكون مديوناً حتى قبل أن يولد»
عارضة الأزياء الأميركية كريسي تيجان التي تعاني وزوجها من مشكلة إنجاب منذ سنوات، تشتكي على نحو طريف لأن عليها ان تدفع المال لقاء تخزين بيوضها في الثلاجة الطبية من أجل الإنجاب عن طريق الأنابيب.