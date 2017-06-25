أعاد مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي نشر صور قديمة للمغنية اللبنانية ليلى اسكندر، قبل تغير ملامحها بشكل كبير عن مظهرها الحالي.

وأشارت التعليقات الى خسارة ليلى الكثير من وزنها عما كانت عليه حين مشاركتها في برنامج "ستار اكاديمي" و"ستديو الفن"، مع اشارة المستخدمين الى خضوع الفنانة الشابة (32 عاماً) الى عمليات تجميلية.

وبرزت أولى خطوات اسكندر الفنيّة في السادسة عشرة من العمر حين نالت الميدالية الذهبية عن فئة الأغنية الطربية اللبنانية عن فئة "الطرب العربي" في برنامج "ستوديو الفن".

وفي عام 2004 شاركت في برنامج "ستار أكاديمي" في دورته الأولى في الشرق الأوسط.

وهي متزوجة من الممثل السعودي يعقوب الفرحان.