نشر محمد الترك عبر حسابه على «إنستغرام» صورة للجزء الأمامي الداخلي من سيارته وقد ألصقت عليه مجموعة من النجوم الملونة.

كما تضمنت الصورة تعليقاً جاء فيه: «نجوم كاي كاي. كان كل يوم يلصقلي نجمة من أجيبه من المدرسة ويقول لي شاطر بابا. من 14-4-2017 محد لصقلي شي».

وأضاف: «حسبي الله ونعم الوكيل بلي كان السبب بفراقكم. يا رب يا مستجيب الدعاء احرمه عيونه مثل ما حرمني شوفتهم».

كذلك نشر الترك صورة له برفقة ابنته غزل وهو يحتضنها بين ذراعيه من دون أن يكشف وجهها.

وكتب: «أنا وحبيبة قلبي أقول مشاء الله. يارب بليلة القدر تجمعني بعيالي وحطهم بحضني وتحميهم من كل شر اللهم. أمين ويبعد عنكم عيال الحرام وأشوفكم بأعلى المناصب كلكم حلا ومحمد وعبدالله وغزل».