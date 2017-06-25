أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الخميس، عن إطلاق أدوات جديدة لمنح المستخدمين مزيداً من القدرة على التحكم بصور ملفاتهم الشخصية على شبكتها الاجتماعية، وذلك استجابة لطلبات مستخدمين في بعض المجتمعات، مثل الهند.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي في بيان على مدونتها إن الأدوات الجديدة، التي تعمل على اختبارها حالياً، سوف تمنح المستخدمين في الهند مزيداً من التحكم بمن يستطيع تنزيل ومشاركة صور ملفاتهم الشخصية. إلى جانب إمكانية إضافة تصاميم إلى تلك الصور وذلك بغية منع سوء الاستخدام.

وأضافت فيسبوك، التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 1.96 مليار مستخدم نشط شهرياً، أنها تعتزم إتاحة الأدوات الجديدة في دول أخرى غير الهند قريباً، وذلك بناءً على نجاح التجربة هناك.

أما عن سبب إطلاق هذه الأدوات، فقد ذكرت "فيسبوك" أن أبحاثها التي أجرتها مع الناس ومنظمات السلامة في الهند، كشفت أن بعض النساء يخترن عدم مشاركة صورهن الشخصية التي تظهر وجوههن في أي مكان على شبكة الإنترنت لأنهن يشعرن بالقلق إزاء ما قد يحدث لتلك الصور.

وقالت الشركة إن المستخدمين في الهند سوف يرون دليلًا خطوة بخطوة لإضافة ميزة حماية إلى الصور الشخصية، وحين تفعيل هذه الميزة فلن يستطيع أي أحد من تنزيل، أو مشاركة، أو إرسال صورة الملف الشخصي في رسالة عبر "فيسبوك".

وتتيح الأدوات الجديدة أيضاً منع أي شخص على "فيسبوك" من الإشارة إلى أي مستخدم في الصور الشخصية في حال لم تكن تربطهم علاقة صداقة، وحتى أنها قد تمنع التقاط صورة شاشة للصورة الشخصية عند الإمكان، وهي ميزة متاحة حالياً على نظام "أندرويد" فقط. ولزيادة الحماية سوف تؤطر الصورة الشخصية بإطار أزرق مع رمز "درع".

وبناء على اختبارات أولية، قالت "فيسبوك" إنها توصلت إلى أنه عندما يضيف شخص ما تصميم إضافي إلى صورة الملف الشخصي خاصته، فإن ذلك يقلل احتمالية نسخ هذه الصورة بنسبة لا تقل عن 75%. لذا تتيح الأدوات الجديدة للمستخدمين إضافة تصميم.