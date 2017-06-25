هل تعرف مشروب المَتّة الذي يشتهر بتناوله السوريون وعدد من المناطق الأخرى ببلاد الشام؟

هذا المشروب ليس عربياً؛ بل إن جذوره تعود إلى الثقافة الغوارانية بأميركا اللاتينية وخاصة بالأرجنتين؛ إذ إن الأرجنتينيين يتناولون هذا المشروب بمعدل 100 لتر في السنة.

وبحسب جوزفينا أرميندارس، المهندسة الزراعية المشهورة بخبرتها في أعشاب المتة بالأرجنتين، هناك 10 خصائص مفيدة لهذا الاختراع السحري.

1- مغذٍّ

يعد مشروب المتة من المشروبات التي تغذي الجسم بفيتامينات على غرار الفيتامين A والفيتامين B وC وD.

علاوةً على ذلك، يتميز مشروب المتة بكونه غنياً بالمعادن، على غرار الحديد، والكالسيوم، والماغنسيوم، والبوتاسيوم، والصوديوم.

2- حليف للجهاز الهضمي



تسهم أوراق هذه الأعشاب البرية في تنشيط الحركة الدودية للمريء (عبارة عن حركات انقباض الجهاز الهضمي).

ويقلل من عمل الهرمون المانع لإدرار البول، وهو أيضاً بمثابة ملين طبيعي.

3- منشط ومنبه



تحتوي أوراق المتة على مادة تسمى "المتيين"، وتملك خصائص مشابهة لخصائص الكافيين.

لكن عكس الكافيين، لا يغير المتيين أنماط النوم، ولا يجعل الإنسان يشعر بالعصبية، فضلاً عن ذلك، لا تؤدي هذه المادة إلى استثارة الجهاز العصبي، ولهذا السبب، يُنصح الطلبة والعاملون في الليل بتناول هذا المشروب.

4- مضاد للأكسدة ومفيد للقلب



تحمل هذه النبتة خصائص مضادة للأكسدة مشابهة لخصائص الشاي الأخضر.

كما يعد مشروب المتة منشطاً طبيعياً يساعد على تقوية القلب وتنظيم ضغط الدم. وبفضل خصائصها المضادة لفرط كولسترول الدم وارتفاع معدل الصابونين فيها، تساعد المتة على خفض عدد البروتينات الدهنية في الدم.

5- مضاد للشيخوخة



تحمل المتة خصائص في تركيبتها تساعد على تأخير الشيخوخة، كما تستخرج مواد من هذه الأعشاب ليتم استعمالها في صنع الكريمات والمواد الهلامية وغيرها من مواد التجميل.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحنا نجد في عصرنا الحالي منتجعات مياه استشفائية تستعمل فيها أعشاب المتة؛ نظراً لفوائدها وقدرتها على علاج السيلوليت، وتجدر الإشارة إلى أن المتة تمنع تسوس الأسنان، وأيضاً زيادة الوزن والسمنة، كما تحسن هذه الأعشاب جهاز المناعة وتحمي من الحمى.