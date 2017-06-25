أصيب سكان قرية في جنوب أفريقيا بالرعب بعد ولادة ماعز برأس بشري، ظنا منهم أنها شيطان رغم تطمينات السلطات المحلية بأنها مجرد حالة ولادة مرضية.

وأظهرت صور نشرتها صحف جنوب أفريقية الماعز على أنها “نصف معزاة ونصف إنسان”، بلون جلد قريب من الزهري ووجود حوافر في أرجلها.

وأشارت صحيفة “مترو” البريطانية نقلا عن وسائل الاعلام في جنوب أفريقيا إلى أن سكان قرية “كريس هاني” في مقاطعة ايسترن كيب الشرقية، يعتقدون بأن المخلوق “شيطان”، إلا أن مسؤولا في وزارة الزراعة نفى ذلك.

وأوضح الدكتور لوبابلو ميرويبي رئيس القسم البيطري في دائرة الزراعة، بأن المخلوق هو ماعز ميتة مشوهة بسبب إصابة الماعز الأم بفيروس.

وقال :”ندعو الناس في تلك القرية إلى عدم الخوف بسبب هذه الماعز المشوهة، لأنها مجرد حالة ولادة نادرة نتيجة إصابة الأم بفيروس وهي إصابة شائعة بين الحيوانات.”

وأضاف لأن تورم رأس الماعز هو بسبب تراكم السوائل في فجوة الدماغ وهي حالة طبية تحدث لبعض الحيوانات بسبب الإصابة بالفيروس.