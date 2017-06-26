تحتفل الصين بيوم الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استخدام المخدرات، الذي يوافق 26 يونيو، من خلال تدريب السجناء في مركز إجباري لإعادة تأهيل المخدرات، في رونغان، بمنطقة قوانغشي الجنوبية، ومساعدتهم على تخطي إدمانهم.



وتظهر الصورة المرفقة تدريبات إجبارية لمدمني المخدرات في مركز تأهيل برونغان، حيث تعد الرياضة البدنية وسيلة أساسية للإقلاع عن تلك السموم.

واليوم الدولي لمكافحة إساءة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، أقرته الأمم المتحدة عام 1988، إحياء لذكرى تفكيك تجارة الأفيون، أو ما سمي بـ"ثورة الأفيون" في الصين.

ويقدر عدد مدمني المخدرات في الصين بحوالى 2.345 مليون شخص، بحسب المكتب الوطني لمكافحة المخدرات.