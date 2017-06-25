في حادث نادر، أدى انفجار أسطوانة صغيرة للكريمة المخفوقة إلى وفاة نجمة فرنسية للياقة البدنية على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي. وفتحت السطات الفرنسية تحقيقاً في الحادث، حفاظاً على سلامة المستهلكين.

وقضت ريبيكا برغر، التي كانت تعد نموذجاً للياقة البدنية في فرنسا، في حادث مفاجئ السبت 17 يونيو/حزيران، بعد أن ضربها بصدرها انفجار أسطوانة مضغوطة تستخدم في توزيع الكريمة المخفوقة.

وأعلنت عائلة الفرنسية المتوفاة خبر الحادث، الذي وقع، السبت، عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستغرام" يوم الأربعاء، نقلاً عن صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

الاسطوانة التي تسببت في وفاتها



وحذرت العائلة من المخاطر المحتملة لاستخدام أسطوانات معيبة في التعامل مع الكريمات المخفوقة.

ونشرت العائلة على حساب ريبيكا برغر على "إنستغرام"، وكان يتبعها أكثر من 150 ألف شخص، صورة للأسطوانة التي تسببت بمقتل النجمة الفرنسية.

وبدت فوهة الأسطوانة البيضاء القاتلة، وهي محطمة من جراء انفجار محدود ضرب صدر ريبيكا على نحو مفاجئ.

ريبيكا برغر



وكتبت العائلة في نص الخبر تعليقاً على الصورة: "هذه هي الخرطوشة التي انفجرت وضربت صدر ريبيكا، مما أسفر عن مقتلها. لا تستخدم هذا النوع من الأجهزة في منزلك! عشرات الآلاف منها لا تزال قيد التداول".

وأفادت السلطات في شرق فرنسا لصحيفة "20 دقيقة" الفرنسية أن برغر (33 عاما) تعرض لسكتة قلبية في منزلها في غالفينغو السبت، وتمكن رجال الإنقاذ من إنعاش ضربات القلب. لكن برغر كانت فاقدة للوعي عندما وصلت إلى المستشفى، وتوفيت في اليوم التالي.

وتستخدم أسطوانات توزيع الكريمة المخفوقة، عبوات داخلية مضغوطة من أكسيد النيتروز، وفي حال ثقبها وحدوث تسرب، فإن الغاز يضغط على أسطوانة الكريمة، ويؤدي إلى انفجارها في حالات نادرة مثلما حدث.

ووفقاً لمجلة خاصة بالمستهلكين، باسم "60 مليون"، أصيب شخصان بجروح خطيرة عام 2014 بسبب أسطوانات توزيع الكريمة المخفوقة في فرنسا.

ونصحت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان صحافي صدر عام 2014 بتوخي الحذر عند استخدام تلك الموزعات: "منذ عام 2010، تبين أن عدة نماذج من أسطوانات توزيع الكريمة المخفوقة تمثل خطورة، وأدت إلى وقوع حوادث منزلية".

وأفادت أخبار أن الشركة المنتجة للأسطوانة التي قتلت نجمة "إنستغرام"، Ard''''Time، استدعيت للتحقيق بسبب انفجار وتطاير رؤوس تلك الأسطوانات بحسب شكاوى من المستهلكين.

وكانت ريبيكا تنشر صوراً عن اللياقة البدنية على "إنستغرام" ترويجاً لمبيعات موقع إلكتروني صحي للنساء Women’s Best. كما كان لدى الراحلة مدونة توثق فيها أسفارها ونصائحها عن التغذية واللياقة البدنية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه في عام 2013، قال أحد ضحايا انفجار عبوة مضغوطة مماثلة "إن الحادث تسبب في كسر 6 أضلاع بصدري، ولو كان الانفجار في مواجهة القلب، لكنت توفيت على الفور".

وفي عام 2014، أصدرت مجموعة مراقبة المستهلك في #فرنسا تحذيراً حول انفجار تلك الأسطوانات، مؤكدة أن قوة الانفجار تجعل انطلاق فوهة العبوة مثل رصاصة مطاطية".