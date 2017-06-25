أعلنت الشرطة توقيف مشتبه فيه، بعد قيام حشد بطعن فتى مسلم حتى الموت، للاشتباه بأن بحوزته لحم بقر، ما يشكل "إهانة" في أماكن عدة من الهند ذات الغالبية الهندوسية.



ويقدس الهندوس الأبقار، التي يحظر العديد من الولايات الهندية ذبحها وحيازة لحمها، وتعاقب ذلك باحكام بالسجن المؤبد.

وكان جنيد خان (15 عاما) يسافر من نيودلهي مع 3 من أشقائه عندما نشب خلاف بسبب المقاعد.

وهجم بين 15 و20 شخصا يحملون سكاكين ويرددون عبارات معادية للإسلام على الأشقاء مصرين على أن أحدى الرزم بحوزتهم فيها لحم بقر.

وتابعت الشرطة أن خان قتل بينما أصيب شقيقه شكير بجروح في العنق والصدر واليدين.

وقال أجاي كومار مسؤول شرطة السكك الحديد لوكالة فرانس برس إن "الخلاف بدأ حول المقاعد. نحقق في الأمر وأوقفنا أحد المشتبه بهم وهو رجل في الـ35 من ولاية هاريانا (شمال)".

وقال حاسم الشقيق الآخر لخان للصحفيين إن الحشد تجاهل تأكيداتهم المتوسلة بأنه ليس معهم أي لحم بقر. وأضاف "كانوا يشيرون إلى لفافة فيها طعام ويصرون على أنه لا يحق لنا الجلوس لأن معنا لحم بقر".

وفي العامين الأخيرين، قتل نحو 12 مسلما في مختلف أنحاء البلاد بعد الاشتباه في أنهم أكلوا لحم بقر أو قاموا بتهريب أبقار.