قال مسؤول كبير في قطاع التعليم في تركيا إن بلاده ستوقف تدريس نظرية النشوء والارتقاء لـ «تشارلز داروين» بالمدارس الثانوية، باعتبارها نظرية مثيرة للجدل ويصعب فهمها.

وأوضح ألب أرسلان دورموش رئيس المجلس الوطني للتعليم: إن فصلا بعنوان «نشأة الحياة والتطور» سيحذف من كتب الأحياء الأساسية، التي يتم تدريسها بالمدارس، وإن تلك المناهج ستتاح فقط لطلاب الجامعات من عمر 18 و19 عاما.

وأضاف «نحن ندرك أن طلابنا لن يتمكنوا من فهم بعض المسائل الخلافية ما لم تتوافر لهم الخلفية اللازمة لفهم المقدمات المنطقية والفرضيات، أو يكون لديهم الإطار المعرفي والعلمي، ولذلك تركنا بعضا من ذلك».