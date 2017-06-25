أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الجمعة، قرارا بخفض قيمة المخالفات المرورية في دبي، وبدل حجز المركبات إلى 50 في المائة على المخالفات المتراكمة من عام 2016 فما دون، اعتبارا من بداية شهر يوليو المقبل وحتى نهاية العام بمناسبة عام الخير.

وقال القائد العام لشرطة دبي عبدالله المري إن هذا القرار سيطبق على المخالفات المرورية التي تم تحريرها في العام 2016 فما دون في دبي، وذلك عند تسديد قيمة تلك المخالفات اعتبارا من الأول من يوليو المقبل وحتى نهاية العام.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) تأكيد المري أن قرار التخفيض لا يشمل المخالفات المحررة اعتبارا من بداية عام 2017 فما بعدها.