طول إصبع البنصر لدى المرأة يرتبط بهشاشة العظام طول إصبع البنصر لدى المرأة يرتبط بهشاشة العظام ضعف عضلات اليدين يرتبط بارتفاع الضغط ضعف عضلات اليدين يرتبط بارتفاع الضغط



يعتمد التنبؤ بالأمراض من خلال سمات معينة في اليدين على دراسات علمية رصدت عوامل مشتركة بين هذه الأمراض وبين ظواهر أخرى في الجسم. مثلاً، النساء اللاتي يكون إصبع البنصر لديهن أطول من السبابة مثل الرجال تتضاعف لديهن احتمالات الإصابة بهشاشة عظام الركبتين وفقاً لدراسة عن التهام المفاصل والروماتيزم. ويُعتقد أن سبب ذلك يرجع إلى نقص مستويات هرمون الاستروجين.

الشكوى من زيادة تعرّق راحة اليدين من علامات سن اليأس، ومشاكل الغدة الدرقية إليك مجموعة من الأمراض الأخرى يمكن التنبؤ بها من خلال اليدين:

رعشة اليدين. تشير رعشة اليدين إلى احتمالات الإصابة بمرض باركنسون، كما يمكن أن يكون سبب الارتعاش المؤقّت الإفراط في شرب الكافيين، أو تناول أدوية الربو التي تحتوي على مضادات الهستامين.

لون الأظافر. إذا كان لون النصف الأسفل من الظفر يميل إلى الأبيض، والنصف العلوي يميل إلى البني تزداد احتمالات الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، أو الأنيميا.

قبضة اليد. وفقاً لدراسة نشرتها مجلة "لانسيت"، وشارك فيها 140 ألف شخص من 17 دولة يمكن التنبؤ بأمراض القلب من قوة قبضة اليد، ويرجع ذلك إلى أن عضلات اليد القوية تشير إلى انتظام ضغط الدم، واللياقة البدنية العالية للجسم بشكل عام.

عرق راحة اليد. الشكوى من زيادة تعرّق راحة اليدين من علامات سن اليأس، ومشاكل الغدة الدرقية.

بصمات الأصابع. وجدت دراسة بريطانية أن شكل بصمة الإصبع الذي يميل إلى الدوامات يشير إلى زيادة احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مقارنة بشكل البصمة الذي يميل إلى الأقواس. ويعتقد الباحثون أن ذلك يرجع إلى مرحلة الحمل، وتأثر نمو الجنين بعوامل معينة تزيد احتمال الإصابة بارتفاع الضغط في مرحلة لاحقة من العُمر.