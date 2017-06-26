لم تجد مجموعة من اللصوص الروس مكاناً لإخفاء بقرة ضخمة، سوى المقعد الخلفي لسيارة لادا فضية، واضطر صاحبها لإخراجها من ذلك المكان الغريب، بعدما ضبطت الشرطة اللصوص.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمزارع روسي وهو يخرج بقرة من المقعد الخلفي لسيارة بعدما استعادها من لصوص سرقوها من مزرعته.

وقد تم سحب السيارة التي كانت تنقل البقرة الضخمة من قبل الشرطة في منطقة أوست في روسيا.



واللافت أنّ رجال الشرطة اتصلوا فوراً بصاحب البقرة لحظة رأوا هذه الأخيرة في السيارة ليقوم بإخراجها من السيارة.

وظهرت البقرة في الفيديو وهي تتألم داخل السيارة، ثم تزحف على قدميها الأماميتين حتى تمكنت من الخروج.

ونال الفيديو نسبة مشاهدة عالية بعدما تم تداوله عبر الإنترنت.