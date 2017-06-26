تعرضت المغنية البريطانية، التي حققت شهرة بعد فوزها في برنامج "بريتن غوت تالنت" عام 2009، لهجوم من 15 صبياً.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن عصابة مؤلفة من 15 صبي قامت بإلقاء ورقة مشتعلة على بويل أثناء انتظارها لركوب حافلة بالقرب من مكان سكنها في اسكتلندا.

وقام الصبية بوصف بويل، التي تعاني من متلازمة اسبرجر بـ"العاهرة العجوز القبيحة".

وقال شهود عيان لصحيفة ذا ميرور البريطانية إن الصبية قاموا بمهاجمة الحافلة أيضاً عندما ركبتها بويل، وقاموا بإلقاء الحجارة على الحافلة ورددوا أقوال مسيئة بحق بويل.

وأشارت الصحيفة إلى أن السكان أبلغوا الشرطة عن وجود عصابة من الصبية تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً يقومون بإرهاب السكان.

يشار إلى أن بويل أصبحت نجمة عالمية بعد فوزها ببرنامج "بريتن غوت تالنت"، وتمكنت من تحقيق ثروة تقدر بـ22 مليون جنيه استرليني.

وأصبح أول ألبوم لها "أي دريمد إيه دريم" الألبوم الأكثر مبيعاً في بريطانيا على الإطلاق.