تسببت أسماك صغيرة مفترسة في حالة من الذعر والرعب على الشواطئ في البرازيل؛ وذلك بعد تسببها في إصابة العشرات من السائحين، الأمر الذي أعلنت خلاله السلطات، في منطقة «برايا دو كريستو» على سواحل البرازيل، تحذير السائحين من نزول البحر وإعلان حالة الطوارئ.



نشر موقع «ديلي ميل» فيديو يُظهر أسماكًا صغيرة متوحشة؛ انتشرت بشكل كبير على سواحل البرازيل، وأحدثت حالة من الذعر لدى سكان المناطق الساحلية والسائحين، حيث تمتلك أسماك البيرانا أسنانًا حادة للغاية وجسدًا ملونًا وعيونًا حمراء، ويبلغ طولها 6 بوصات، وتتسبب في إحداث جروح وقطع في جسم الإنسان.



ووصف السائحون هذه الأسماك بالمرعبة؛ فلديها أسنان حادة تستطيع التهام قطع من جسم الإنسان، وخلال الفترة الماضية هاجمت تلك الأسماك الصغيرة المتوحشة الكثير من السائحين؛ حيث أصابتهم بجروح بالغة، ونُقلوا على أثرها إلى المستشفيات، وتعمل السلطات حاليًا على معرفة من أين أتت تلك الأسماك الغريبة، وكيف تكاثرت بهذا الشكل الكبير، وكيفية التخلص من تلك المشكلة.