ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لنجم كرة القدم الإسباني سيسك فابريغاس CescFàbregas وهو يداعب طفله باللغة العربية، وتحديداً اللهجة اللبنانية.

وقد أثبت هذا الفيديو أن النجم قد تعلم حقاً اللغة العربية من زوجته اللبنانية الأصل دانييلا سمعان، التي تزوجها قبل سنوات.

ويظهر الفيديو فابريغاس وهو يلعب مع طفله ليوناردو ويتحدث معه باللهجة اللبنانية بطريقة فكاهية، حيثُ قال له: "يا حبيبي، يا نصيبي، يا طبيبي، يا قلبي"، ليُسمع بعدها صوت زوجته وهي تضحك خلال تصويرها الفيديو.

يذكر أنّ النجم سيسك فابريغاس سبق أن نشر فيديو له أيضاً وهو يردد أغنية "بحبك أنا كتير" للفنان اللبناني وائل كفوري.

يشار إلى أن دانييلا سمعان تكبر سيسك فابريغاس، البالغ من العمر 29 عاماً، بـ 12 عاماً.