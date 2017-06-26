«جذبتني مسلسلات الرعب في رمضان».

الفنانة نيكول سابا متحدثة عن أعمال رمضان الدرامية وقالت انها تابعت القليل من المسلسلات خلال شهر رمضان المبارك مضيفة: «تابعت شوي من كل شي وهنالك أعمال جميلة ولفتتني بعض الأعمال المصرية، فلاحظت ان هنالك رعب هذا العام «كفر دلهاب» و«ظل الرئيس» للزميل ياسر جلال. يُذكر أنّ سابا شاركت أخيراً في مسلسل «مذكرات عشيقة سابقة»، الذي بدأ عرضه قبل شهر رمضان، والذي ظهرت فيه إلى جانب عدد من النجوم.