«موهوبة بالفطرة».
الفنان الكبير محمد صبحي متحدثا عن الممثلة ياسمين عبدالعزيز بعد تألقها في مسلسل «هربانة منها» التي قدمت في كل حلقة شخصية مختلفة كأنها قدمت بذلك 30 فيلما، وقد اثبتت انها الفنانة الوحيدة الآن التي تقدم الكوميديا بأسلوب مدروس وتستطيع تحمل أعمالا كاملة على كتفها وتنجح. كذلك اثنى صبحي على شريكها في البطولة الممثل مصطفى خاطر وقال انه مشروع نجم قادم.
«جذبتني مسلسلات الرعب في رمضان».
الفنانة نيكول سابا متحدثة عن أعمال رمضان الدرامية وقالت انها تابعت القليل من المسلسلات خلال شهر رمضان المبارك مضيفة: «تابعت شوي من كل شي وهنالك أعمال جميلة ولفتتني بعض الأعمال المصرية، فلاحظت ان هنالك رعب هذا العام «كفر دلهاب» و«ظل الرئيس» للزميل ياسر جلال. يُذكر أنّ سابا شاركت أخيراً في مسلسل «مذكرات عشيقة سابقة»، الذي بدأ عرضه قبل شهر رمضان، والذي ظهرت فيه إلى جانب عدد من النجوم.
«توسل إلى كاميلا كي تلغي حفل قرانها من زوجها الأول، وبكى قبل ليلة زواجه من ديانا».
هذا ما ترويه بيني جونور، كاتبة سيرة حياة شخصيات الأسرة الملكية البريطانية، عن الأمير تشالز الذي كان يرتبط بعلاقة عاطفية وثيقة مع كاميلا باركر باولز. وتؤكد جونور في سلسلة المقالات التي تنشرها صحيفة «ديلي ميل» هذه الأيام أنها استقت معلوماتها هذه من أسرة كاميلا مباشرة.
«حققت هذا النجاح الكبير لأنها جاءت صدى لحدث مأساوي مؤلم».
تعليق للصحافة بعدما تصدرت أغنية «جسر فوق مياه مضطربة»، التي وقف وراء إعدادها سايمون كأول رئيس برنامج «إكس فاكتور التلفزيوني»، وأسهم في أدائها كبار الموسيقيين البريطانيين، قائمة أفضل الأغاني بعد يومين فقط من إطلاقها لصالح ضحايا برج غرينفل السكني الذي تعرض لحريق كبير مؤخرا.
«أعتذر عن تلك الدعابة السيئة التي أطلقتها ليلة أمس وأنا في مزاج غير طيب».
النجم السينمائي جوني ديب يعتذر عن تساؤله خلال مهرجان غلاستنبري عندما قال: «متى كانت آخر مرة أقدم فيها أحد الممثلين على اغتيال الرئيس؟». ويذكر أن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أدان تعليقات ديب هذه بقوله «آمل أن يتصدى زملاء ديب لمثل هذا النوع من الكلام.