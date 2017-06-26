احتفل ملايين المسلمين في أرجاء المعمورة بعيد الفطر المبارك وسط فرحة كبيرة، متناسين ولو لأيام قليلة ما يسرق منهم هذه الفرحة من أعمال تخريبية هنا او هناك، سائلين المولى عز وجل ان يعم السلام العالم ليكون العيد عيدا حقيقيا كما أراده الله لنا ان يكون.

ففي مصر أدى آلاف المواطنين صلاة العيد بالعديد من الساحات والميادين والمساجد الرئيسية والصغرى على مستوى جميع المحافظات، شارك فيها المواطنون من جميع الفئات العمرية، وكان الموضوع الرئيسي لخطبة العيد الجائزة الكبرى المتمثلة في عيد الفطر بعد صيام شهر رمضان، وحث الخطباء جموع المواطنين على التكافل وصلة الأرحام والتواصل مع الأصدقاء في أيام العيد الثلاثة.



وكذلك في بقية البلاد العربية حيث خرج الناس بعد الصلاة يهنئون بعضهم ويتهافت الأطفال على «العيدية» لتمتلئ بهم في اول أيام العيد الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ في فرحة حقيقية ينتظرونها من العام للعام.

وفي الستاد الرياضي، وسط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أدى أكثر من مليون مسلم، صلاة العيد تحت زخات المطر، بحسب مراسل الأناضول، ومنذ ساعات الصباح الباكر، توافد المصلون، مهللين ومكبرين، إلى الستاد، وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة، التي عملت على حفظ الأمن، وتنظيم حركة المرور في الطرق المؤدية إلى موقع الصلاة.

وشهدت مدن وعواصم إسلامية وأوروبية أداء المسلمين صلاة عيد الفطر، وفي العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تدفق مئات الآلاف من المسلمين إلى أداء صلاة عيد الفطر.

وجرت العادة في إندونيسيا على ارتداء ملابس تقلدية وتراثية في الأعياد، مما أضاف رونقا آخر لبهجة العيد.

وفي العاصمة النمساوية فيينا، أدى المسلمون صلاة العيد في المساجد المنتشرة بالمدينة.

ومن بين المساجد التي شهدت أداء صلاة العيد، المسجد المركزي التابع لجمعية التضامن الاجتماعية التركية النمساوية.

ولمصادفة أول أيام العيد اليوم الأحد، زاد إقبال المسلمين على المساجد لأداء صلاة العيد في النمسا هذا العام.

وفي العاصمة الروسية موسكو، تدفق عشرات الآلاف من المصلين إلى المساجد التي ازدحمت بهم وصلى بعضهم في باحاتها لشدة الازدحام.

وكان المسجد المركزي بموسكو، أحد أهم المساجد التي سارع إليها المسلمون لأداء صلاة العيد، وسط تدابير أمنية اتخذتها شرطة العاصمة بمحيط المسجد.