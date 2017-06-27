اكتسبت فنانة مكياج في ساحل العاج مؤخراً شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل مجموعة من الصور لتصفيفات شعر مدهشة، بأشكال مختلفة ومتنوعة.

وتقول ليتيتا كي (21 عاماً) إنها كانت مفتونة دوماً بتصفيف الشعر، لكن فكرة تحويل شعرها إلى أعمال فنية خطرت ببالها قبل نحو عام فقط، عندما لفت انتباهها تسريحات الشعر المعقدة للنساء في القبائل الأفريقية، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وعلى الرغم من أن العديد من الفنانين سبق وأن استخدموا الشعر البشري، لإنتاج لوحات فنية مثيرة، إلا أن ما يميز أعمال ليتيتا أنها تطبق أعمالها الفنية على شعرها، وهو لا يزال متصلاً برأسها.

وتستخدم ليتيتا شعرها المجعد، وبعض الأسلاك المخفية والأنسجة، إنجاز أعمال فنية مدهشة، وتقول إنها قادرة على تقليد أي شكل يمكن تخيله، ومن بين هذه النماذج، أشكال للأيدي البشرية، وآذان الأرانب، وحتى نموذج للقارة الأفريقية.

ولا تحتاج ليتيتا سوى إلى بضع دقائق، لتحول شعرها إلى أشكال مدهشة، لكن الأيدي البشرية، والتي حظيت باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، احتاجت إلى عدة ساعات لإنجازها وفق وضعيات متعددة.

وعلى الرغم من أن هذه الأشكال تبدو لمجرد التسلية، إلا أن ليتيتا تقول إنها تحمل رسالة هامة، حيث طالما تم النظر إلى شعر النساء في أفريقيا على أنه غير جذاب، وتريد أن تغير هذه النظرة في العالم من خلال أعمالها الفنية.