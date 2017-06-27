يعتبر البوتاسيوم من العناصر الغذائية الهامة للجسم، إلا أن الكثيرين لا يهتمون به بالقدر الكافي، رغم أن هناك العديد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والتي يجب أن نحرص على تواجدها على موائدنا بصفة يومية، بحسب ما ورد في موقع "كير 2" المعني بالصحة.

والبوتاسيوم هو معدن هام تحتاجه الخلية الحية في الجسم، ومن فوائده أنه يحافظ على السوائل في الجسم ويعزز من صحة #العضلات ويحافظ على ضغط الدم في المستوى المتزن، ما يقي من السكتات القلبية. ويوجد البوتاسيوم في العديد من #الخضراوات والفواكه والأسماك ومنتجات الألبان. وفيما يلي 10 أنواع من الأطعمة غنية بالبوتاسيوم، وينصح خبراء التغذية بمحاولة إدماجهم في وجباتنا بصفة يومية من أجل صحة أفضل:

1 - الموز

فثمرة الموز متوسطة الحجم تحتوي على 422 ملغم من البوتاسيوم، وهو ما يعادل 9% من الكم اليومي الذي ينصح به الخبراء. ويحتوي الموز أيضاً على المغنيسيوم والحديد وفيتامين "C" و"B6" والنحاس والمنغنيز والألياف.

2 - الأفوكادو

هي من الفواكه المليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتوفر كل 100 غرام من #الأفوكادو حوالي 485 ملغم من البوتاسيوم. والأفوكادو غني بالدهون أحادية التشبع، المفيدة للقلب، كما أنها غنية بالألياف والفولات والمغنيسيوم وفيتامين "B5" و"B6" و"E" و"K".

3 - البطاطس

حبة البطاطس متوسطة الحجم تحتوي على 926 ملغم من البوتاسيوم، كما أنها مصدر أساسي لفيتامين "C" و"B6" والمعدن والمغنيسيوم والألياف والفولات. وينصح بتناول البطاطس بقشرها نظراً لاحتواء القشور على فوائد عديدة.

4 - البطاطا الحلوة

كل 100 غرام من #البطاطا_الحلوة تحتوي على 475 ملغم من البوتاسيوم، كما أنها مصدر جيد لفيتامين "A".

5 - الطماطم

الطماطم وجميع منتجاتها تحتوي على البوتاسيوم، حيث إن كل 100 غرام من معجون #الطماطم يحتوي على 439 ملغم من البوتاسيوم، كما أن كوبا واحدا من عصير الطماطم يحتوي على 556 ملغم من البوتاسيوم. وإضافة إلى فوائدها العديدة، تحتوي الطماطم على الـ"توماتين" الذي يخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

6 - الفاصوليا

هناك أنواع عدة من الفاصوليا، إلا أنها جميعاً تتفق في احتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم، كما أن الفاصوليا غنية بالبروتين والأحماض الأمينية.

7 - المشمش المجفف

كل 100 غرام من المشمش المجفف تحتوي على 1162 ملغم من البوتاسيوم، كما تحتوي على عدد كبير من مضادات الأكسدة التي تقي من عدة أمراض مثل السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. كما أنه مفيد لصحة العظام.

8 - الزبادي

كل 100 غرام من الزبادي تحتوي على 155 ملغم من البوتاسيوم، كما أن الزبادي يعد مصدراً جيداً للبروتين والكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم وفيتامين "B".

9 - سمك السلمون

كل 100 غرام من سمك السلمون يحتوي على 628 ملغم من البوتاسيوم، كما أن السلمون غني بالـ"أوميغا 3"، الذي يقي من عدة أمراض مثل السكري وأمراض الأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان.

10 - السبانخ

كل 100 غرام من أوراق السبانخ يحتوي على 558 ملغم من البوتاسيوم، كما أنها غنية بفيتامين "A" و"C" و"K"، والمغنيسيوم والحديد.