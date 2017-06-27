تكثر في العيد الوجبات الثقيلة والغنية بالسكريات والدهون وملح الطعام، لكن موقع "ذا هيلث سايت" الصحي ينصح بتجنب استخدام الملح وتعويضه بمواد أخرى في هذا اليوم، إضافة إلى قائمة من الخيارات الصحية ليوم عيد من دون أضرار على الصحة والجسم. وهي كالآتي:

الابتعاد عن الوجبات الثقيلة

عادة ما تتسبب الوجبات الغنية بالدهون والسكر بمشاكل في الهضم، لأنها تأخذ وقتاً أطول خلال عملية التحلل، ما يسبب اضطرابات المعدة، وعسر الهضم، وانتفاخ البطن والحرقة. لذا يجب أن تكون العودة إلى عادات الأكل العادية، مع وجبات أخف وزناً واللجوء إلى الخيارات الصحية.

وجبات صغيرة دورية

كلما طال هضم الطعام تسبب بمشاكل في الجهاز الهضمي، لذا ينصح الموقع بوجبات أقل في الحجم ومتعددة في عدد المرات بدل وجبة واحدة ثقيلة، هذا يجعل العمل أسهل على المائدة، من الأفضل أن يكون بين كل وجبة وأخرى فارق زمني يتراوح بين 3 و4 ساعات بدل الفرق التقليدي المتراوح بين 6 و7 ساعات.

مقادير صحية

في العيد، تكثر الولائم الغنية باللحوم، لذا من الأفضل الحرص على إزالة الدهون المرئية من قطع اللحم قبل طهيها، وتناول حلويات بدون كميات كبيرة من الحليب المركز، مع تجنب خلطه بالسكر. وتبقى الطريقة الأفضل في صنع الحلويات، هي الاستعانة بالسكر الطبيعي مثل الفواكه الطرية والجافة.

طريقة طبخ صحية

بدلاً من قلي الطعام يمكن تناوله مشوياً، مثل دجاج تيكا والدجاج المحمص والأسماك المخبوزة والدجاج مع الأعشاب والسندويشات المشوية والدجاج المشوي والأسماك المسلوقة مع الأعشاب. وتجنبوا طهي الأسماك والخضروات بشكل مفرط، إذ إن الحرارة المفرطة تؤدي إلى فقدان الفيتامينات والمعادن المهمة.

ملح أقل

من الأفضل تجنب الملح الكثير في طعام العيد، بدل ذلك استخدموا الأعشاب والتوابل مثل البقدونس، الزعتر، مسحوق الكزبرة، مسحوق الفلفل، مسحوق الفلفل الحار، وعصير الليمون، لأن هذه الأعشاب والتوابل غنية بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والمعادن والزيوت الصحية، وبعضها يملك أيضاً خصائص مضادة للبكتيريا ما يجعلها خياراً أفضل من الملح.