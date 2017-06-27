أظهر مقطع فيديو لحظة فتح أبواب المسجد النبوي، والتدافع الكبير للمصلين للتسابق على دخوله، وذلك بعد إغلاقه لتنظيفه.



وبين الفيديو شخصين يبدو أنهما من الموظفين العاملين في الحرم، يقفان خلف باب يتجمع خلفه عدد كبير من المصلين، وقاما بفتح أقفال الباب وفرا مبتعدين عنه حتى لا يتعرضا للدهس من المصلين، الذين اندفعوا بقوة إلى داخل المسجد.



يذكر أن عملية تدافع المصلين وتسابقهم للدخول إلى المسحد النبوي والوصول إلى الروضة الشريفة، هو أمر اعتيادي يحدث بشكل شبه يومي، بعد فتح أبواب المسجد وانتهاء زيارة النساء للروضة للظفر بمكان بها