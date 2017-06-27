عثر مراسل تلفزيوني على صبي يبلغ من العمر 11 عاماً على سطح منزل في جنوب فلوريدا بعدما أبلغ والداه عن فقدانه.

وكانت الشرطة تستخدم الكلاب البوليسية للبحث عن الطفل انجل غورت الذي أفادت عائلته عن اختفائه بتمام الساعة 10 صباحاً يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب تقارير WSVN، فإن الصبي، الذي يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، هرب من المنزل بعدما شعر بالضيق إثر نشوب شجار بينه وبين والدته بسبب عدم رغبته بالذهاب الى مخيّم.



وكان المراسل رالف رايبورن داخل مروحية هليكوبتر يغطي الحادثة، عندما رصد الصبي غورت على سطح منزله بعد مرور ما يقارب ساعتين من البحث والتفتيش. بعدها تمكّن رجال الشرطة من إقناع الصبي بالنزول عن السطح.

والملفت هو أن غورت قال إنه "أحرج" والدته بفعلته هذه، مشدّداً على أنه لن يكرّر هذا الأمر مرة أخرى.