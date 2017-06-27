كان ماثيو هاورد على وشك مغادرة متنزه Six Flags في مدينة كوينزبري في ولاية نيويورك مساء السبت عندما سمع نداء استغاثة يأتي من السماء.

مصدر الصوت هو فتاة تتشبث بعربة تنقل عبر الأسلاك، ويبدو مما يراه أنها على وشك السقوط من ارتفاع ثمانية أمتار.

لم يتردد هاورد (47 عاما) وابنته لي آن (21 عاما) في الوقوف أسفل العربة وحث الفتاة على ترك جسدها للسقوط بين أذرعهما.

وبالفعل، سقطت الفتاة بين أذرع هاورد وابنته وعدد من الأشخاص الذي تطوعوا للمساعدة.

ولم تتعرض الفتاة لإصابة خطيرة جراء السقوط، ونقلت إلى مركز آلبني الطبي لمتابعة حالتها.