اقتحمت سيدة مسنة بسيارتها غرفة طعام أحد منازل جنوب غرب ألمانيا يوم الأحد.

وأدى عدم تمكنها من الدوران بصورة صحيحة في منطقة لينكنهايم-هوشستيتن، 15 كيلومتراً خارج مدينة كارلسروه، إلى اصطدامها في جدار وسياج معدني بسرعة عالية.

وقالت الشرطة في بيان لها إن سيارة من طراز مرسيدس اخترقت جانب أحد المنازل، وتوقفت في غرفة الطعام.

وأشارت الشرطة إلى أن السيدة، البالغة من العمر 76 عاماً، فقدت وعيها على ما يبدو.

وخضعت السائقة ومرافقها البالغ من العمر 77 عاماً للعلاج في مكان الحادث الذي تسبب في خسائر بالمنزل تقدر بحوالى 50 ألف يورو - 55897 دولاراً.

وأضافت الشرطة أن السكان "لحسن الحظ" لم يكونوا في منزلهم وقت وقوع الحادث.