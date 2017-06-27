لقي 6 معتمرين حتفهم، وأصيب 38 آخرون بجروح إثر تدهور حافلة كانت تنقلهم جنوب الأردن بعد عودتهم من السعودية فجر اليوم الإثنين، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وفقًا لبيان أصدره جهاز الدفاع المدني الأردني.

وأشار البيان إلى “حادث تدهور حافلة تقل 50 معتمرًا أثناء عودتهم من السعودية ما أدى لوفاة 6 أشخاص وإصابة 38 آخرين بجروح ورضوض مختلفة”.

وأضاف البيان، أن الحادث وقع في “منطقة مثلث المعمورة طريق الطفيلة (جنوب المملكة) باتجاه غور الصافي (جنوب- غرب)”.

وقال مصدر في الدفاع المدني، أن “جميع ركاب الحافلة أردنيو الجنسية” مشيرًا إلى أن “حالة المصابين بين البالغة والمتوسطة”.



وكان 4 أردنيين لقوا مصرعهم في 25 آذار/مارس الماضي، وأصيب 34 آخرون إثر تدهور حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من تأدية مناسك العمرة قبل منطقة تبوك في السعودية.



وقد لقي 16 فلسطينيًا حتفهم، وأصيب 34 آخرون بجروح في الأردن في 17 آذار/مارس 2016 إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

ويؤدي ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم مناسك الحج والعمرة في السعودية كل عام.