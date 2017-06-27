تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة من القبض على الشاب الذي أقدم على طعن والدته داخل منزلها، وحاول دهسها بسيارته بعد خروجها من المنزل واستنجادها بالجيران.



وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة العاصمة المقدسة العقيد دكتور عاطي القرشي، أنهم تلقوا بلاغاً بالواقعة يوم (الأحد)، وتم ضبط المتهم الذي تبين أنه شاب في العقد الثاني من عمره، وإسعاف المرأة المصابة للمستشفى، مشيراً إلى أن حالتها مستقرة.



وأضاف أنه بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، تبين أن المتهم من أرباب السوابق في تعاطي المخدرات، وسيتم إحالة أوراقه للنيابة العامة بحكم الاختصاص.