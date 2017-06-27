كشف الداعية الهندي الدكتور ذاكر نايك أن حوالي 100 ألف شخص حول العالم يسلمون على يديه سنوياً، مضيفاً أن إحدى محاضراته بلغ عدد الحاضرين بها أكثر من مليون شخص.

وتابع الداعية البالغ من العمر 52 عاماً أن لديه أكثر من 16.6 مليون متابع على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و250 مليون متابع على قناته في "يوتيوب".

وعن أصعب موقف مرَّ به خلال مناظراته الدعوية، قال الدكتور ذاكر إن أحد الأشخاص سأله ذات مرة: هل كان جبريل معه كتاب عندما قال للنبي محمد "اقرأ"، فتململ الشيخ في الرد عليه، قبل أن يطلب منه طرح السؤال ثانيةً وأثناء ذلك ألهمه الله الجواب، حيث رد عليه قائلاً: "هل تعرف اللغة اليابانية؟" فقال له: "لا"، قال له الشيخ: كيف عرفت وأنا لم أُعطك كتابة يابانية؛ فسلَّم الرجل بكلامه.