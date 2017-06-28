أتمّ خطاط لبناني مشروعا استمر عامين لكتابة القرآن بخط اليد مستخدما الخط الديواني الذي يندر استخدامه لصعوبته.



ويعتقد محمود بعيون (80 عاما) أن هذه هي المرة الأولى التي يُكتب فيها القرآن بالخط الديواني، الذي يمكن أن يكتب فيه كل حرف من الأبجدية العربية بست أو سبع طرق.

وقال لتلفزيون رويترز "حسب معلوماتي، بالعالم الإسلامي لم يكتب أحد القرآن بالخط الديواني. فاعتبرته إنجازا".

وفي العادة يستخدم خط النسخ السهل القراءة والكتابة لكتابة القرآن. وسبق لبعيون كتابة القرآن أربع مرات بخطوط أسهل من الديواني.

وقال بعيون عن مشروعه "أردت أن أقوم بشيء لم يفعله أحد. كل الخطوط تدخل الكمبيوتر إلا الخط الديواني."

ودرس بعيون، الخطاط الرسمي لرئيس الوزراء اللبناني، الخط منذ أن كان عمره 14 عاما.

وقال بعيون إن المصحف المكتوب بالخط الديواني سينتقل إلى أولاده من بعده إذا لم يجد طريقه الخاص للانتشار.