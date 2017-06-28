أوصى نادي السيارات الألماني ADAC بفتح النوافذ والأبواب والسقف المتحرك -إن وجد- قبل الانطلاق بالسيارة، وذلك لتصريف الحرارة المخزنة من المقصورة الداخلية.

وبعد ذلك، ينبغي غلق كل النوافذ مجددا قبل الانطلاق بالسيارة، ثم تشغيل مكيف الهواء لفترة قصيرة على أقصى قدرة للتبريد وتدوير الهواء، ثم ضبط درجة حرارة بين 22 و25 درجة مئوية.

ولتجنب الإصابة بنزلة برد، ينبغي تجنب البرودة الشديدة أو توجيه الهواء إلى الجسم مباشرة.

وللحيلولة دون تعرض المقصورة الداخلية للسخونة، ينبغي القيام بالرحلات الطويلة في الصباح الباكر أو في المساء مع صف السيارة للانتظار تحت الظلال قدر الإمكان واستعمال واقية الشمس خلف الزجاج الأمامي. وإذا كانت السيارة مزودة بسقف زجاجي، فينبغي غلق سطح الإعتام.

وأشار النادي الألماني إلى أن حيلة ترك نافذة مفتوحة أو نافذتين مفتوحتين بمقدار 5 سم تقريباً لا تحقق فائدة كبيرة، محذراً من ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل السيارة بمفردهم بعد صفها للانتظار في ظل ارتفاع درجات الحرارة الخارجية.