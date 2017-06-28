كشف ياسين الشحات، مدير مستشفى برجيل في أبوظبي بالإمارات، أنه سيتم إجراء سلسلة عمليات جراحية للمصرية إيمان عبد العاطي، صاحبة النصف طن.

وقال إن إيمان أزالت أنبوب التغذية الأنفي المعدي، وأصبحت قادرة على تناول أدويتها، وتمكنت من تناول الطعام بمفردها، كما أصبحت تجلس على كرسي متحرك مخصص الآن، وفقا لما نشره موقع غولف نيوز.

وأضاف الشحات أن إيمان أيضاً أصبحت قادرة على تحريك شفتيها والتحدث بجمل كاملة والتواصل بشكل أفضل مع محيطها. وجاءت هذه التحسنات في الحالة الصحية لـ"إيمان" كنتيجة متوقعة من مرحلة العلاج الأولى لها.

وقال الشحات إنها أصبحت قادرة على التحدث بجمل كاملة، والتواصل بشكل أفضل مع محيطها.

وأضاف أن هناك تحسناً ملحوظاً ومستمراً في الحالة الصحية والنفسية لإيمان، حيث بدأت في تحريك قدميها وساقيها بصورة أكثر قوة وإيجابية، وتمكنت أخيرا من الجلوس على كرسي متحرك.

وأشار الشحات إلى أن إيمان بدأت في البلع التدريجي للطعام، ووصلت الآن إلى حد تناول وجبتين يوميا، وأوضح أنه تم علاج تقرحات الفراش بنسبة 75% والذي يتم تحت الإشراف الطبي لاستشاري جراحة التجميل، الأمر الذي دفع الفريق الطبي إلى التخطيط للبدء في المرحلة الثانية متوسطة الأمد من العلاج.

ولفت الشحات إلى أنه مازال إنقاص الوزن مستمراً بالطرق التحفظية، بدون أي جراحات، مع التركيز على نظام الحمية الغذائية، فيما تم إنقاص جرعات أدوية منع التجلط وأدوية منع التشنج، وبحسب نتائج الفحوص التي تمت على المخ والجهاز العصبي والعضلات، فإنه من الممكن التخلص من معظم هذه الأدوية بالتدريج.