أثار الداعية السعودي أحمد الغامدي قبل يومين، الجدل إثر معايدة متابعيه بأغنية للسيدة فيروز حملت عنوان "أيام العيد".

فيوم السبت غرد الداعية السعودي المثير للجدل بسبب مواقفه وبعض آرائه، بأغنية لمتابعيه على حسابه الشخصي على تويتر، ما أثار استغراباً لا سيما أن الأمر غير معتاد من قبل العديد من الشيوخ الذين يرون أن الموسيقى من المحرمات.

وتعليقاً على الموضوع، أكد الغامدي، الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في #مكة، أنه لا تزال هناك الكثير من الترسبات المتعلقة بالتحريم مؤثرة في شريحة من الناس، لذا قد تحصل مثل ردات الفعل هذه الرافضة، فضلاً عن حصول تجييش من قبل بعض الجهات المتشددة لرفض ما ليس مألوفاً دون التمعن في الأمر والتمحيص في صحة الموضوع من عدمه.

وأضاف في اتصال مع برنامج #تفاعلكم، مساء الاثنين، أن هناك شريحة من المجتمع تحاول تجييش جزء آخر من المجتمع من أجل مهاجمة كل ما يتعارض مع نهجها وأفكارها.

كما أشار إلى أن البعض يعتمد في تأكيد فكرته المعارضة للغناء على أقوال غير مثبتة، أو نصوص لا تدل بشكل مباشر وواضح على تحريم الغناء.