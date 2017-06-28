ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على بائعة شاي، بتهمة قتل نجلها البالغ من العمر 3 سنوات، وإشعال النار في شقتها أثناء نومه لحملها به سفاحا.

وفي التفاصيل، تلقى مركز شرطة أبوالنمرس، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق في شقة ومصرع طفل.

وبانتقال فريق من المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن الطفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وخلال التحقيق أفادت الأم بأنها تركت ابنها بالشقة بمفرده، وعادت لتكتشف اشتعال النيران بالشقة، ورجحت أن يكون ماس كهربائي وراء نشوب الحريق.

وبإجراء التحريات تبين أن والدة الطفل وراء إشعال النار بالشقة للتخلص منه.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة لأنها حملت به سفاحا من شخص لا تعلم بياناته، وأنها تتعرض للمعايرة به مما دفعها لاتخاذ هذا القرار والتخلص منه، فأحضرت كمية من البنزين وأشعلت النيران في الشقة أثناء نوم الطفل.