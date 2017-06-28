باتت التكنولوجيا توفر العيادة في هاتفك، وتحضر الطبيب إلى منزلك، فقد بدأ الطب الإلكتروني يجتاح في الآونة الأخيرة ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث يمكن لمن يحتاج لزيارة الطبيب، أن يستعين بتطبيقات إلكترونية أشهرها يسمى Heal.

ويتيح تطبيق Heal خدمة إحضار الطبيب إلى المنزل، بكلفة 99 دولارا. أما تطبيق Doctor on Demand، فبكلفة 40 فقط.

كما يمكن أن يجمع التطبيق بين المريض والطبيب الذي يختاره، في مكالمة مباشرة عبر الفيديو، يقوم خلالها الطبيب بتشخيص حالة المتصل، ويحدد له الدواء الذي يجب أن يتناوله.

وتطبيقا Heal، وDoctor on Demand، وغيرهما من التطبيقات الإلكترونية، تؤمن معيارا من الرعاية الصحية لبعض المرضى، بشكل أفضل من زيارة المستشفى، وفق البحوث.

إذ توصلت دراسة لجامعة "ساوثرن كاليفورنيا" إلى انخفاض معدلات العلاج في المستشفيات، للمرضى الذين استخدموا التطبيقات الإلكترونية الطبية لمدة ستة أشهر.

كذلك، تساهم هذه التطبيقات في نسج علاقة شخصية بين الطبيب والمريض، تنعكس إيجابا عليهما. فالمريض يستقبل الطبيب في منزله، ويحصل على تشخيص مفصل ونصائح مطولة منه، والطبيب يحصد ثقة المريض.

ويعبر مستخدمو التطبيقات أيضا عن ارتياحهم لتوفر الخدمة الطبية مباشرة، بدل اتصالهم بالطبيب، وتحديد موعد يحدد عادة بعد عدة أيام.

وأدى النجاح الملحوظ بشأن هذه التكنولوجيا الطبية إلى زيارة الأطباء المسجلين في تطبيق Heal، لأربعة عشر مريضا في منازلهم، كمعدل يومي.