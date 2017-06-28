انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شاباًيقود عجلة أحادية، على حافة مدخنة ضخمة وارتفاع شاهق.

ورغم أن معظم الناس لن يفكروا في مجرد الوقوف في مكان بهذا الارتفاع والضيق، إلا أن الشاب أصر على قيادة العجلة والدوران على فوهة المدخنة التي ترتفع 256 متراً، متجاهلاً خطورةالوقوع من كلا الطرفين.

واعتمد على أكثر من كاميرا في تصوير الفيديو، إحداها كانت مثبتة على قبعته، وأظهرت العجلة عن قرب، فيما استخدم في لقطات أخرى عصا السيلفي لتصوير نفسه، في نوع آخر من المغامرة، بالإضافة للقطات عامة يبدو أنها التقطت من مسافة بعيدة عنه.

وقامت صحيفة "ذا إندبندنت" بمشاركة الفيديو على صفحتها على "فيسبوك"، وجاءت معظم التعليقات في سياق استنكر تلك المجازفة.

البعض وصف هذه المغامرة بالحماقة وليس بالشجاعة، وشددوا على أن الشاب إن كان لا يكترث بحياته، فعليه أن يفكر بأهله وأصدقائه عندما يفقد توازنه ويقع ميتاً.

فيما دعا آخرون الحكومات إلى وضع قوانين تمنع هذا النوع من التصرفات، وإرسال من يفعلها إلى السجن.

ومن المعروف أنه في ظل الرغبة الكبيرة في استقطاب المعجبين على صفحات التواصل الاجتماعي، يلجأ البعض إلى تصوير مقاطع فيديو شديدة الخطورة، بهدف تحقيق الانتشار والمشاهدات العالية.