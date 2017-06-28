بتنا نعلم جيداً أنّ دوقة كامبريج كيت ميدلتون تحب ارتداء ملابسها أكثر من مرة ولكننا لم نتخيل يوماً أن تعتمد فساتين شبيهة ببعضها البعض لنفس المناسبات من كلّ عام.

فقد اختارت كيت فستاناً بالدانتيل الأبيض كانت قد ارتدت تصميماً مشابهاً له لحضور سباق Royal Ascot العام الماضي.

إلا أنّ فستانها هذا العام الذي صممته دار ألكسندر ماكوين اختلف قليلاً لناحية الياقة، طول الأكمام، والتفاصيل عند الخصر. يُشار إلى أنّ فستان كيت العام الماضي كان من تصميم دولتشي آند غابانا.



اللافت أنّ ميدلتون انتعلت حذاءً من جيانفيتو روسي باللون الحيادي مع حقيبة يدّ من اللون نفسه.