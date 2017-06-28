كشفت مؤسسة القلب الألمانية أن على مرضى القلب استشارة الطبيب في خفض جرعات الأدوية خلال ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت إن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الخارجية قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، لذا ينبغي على مرضى ارتفاع ضغط الدم استشارة الطبيب المعالج حول خفض جرعة الأدوية مؤقتاً”.

وأوضحت أن هذا الأمر ينطبق على المرضى الذين يتعاطون مثلاً مثبط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE inhibitor) أو “السارتان” أو “محصرات قنوات الكالسيوم”، كما ينطبق الأمر ذاته على المرضى الذين يتعاطون أدوية مدرة للبول لعلاج قصور القلب.

ومن ناحية أخرى، أوصت المؤسسة مرضى القلب بتجنب الخروج من المنزل في ظل الحرارة الشديدة قدر المستطاع، مع مراعاة ارتداء الملابس جيدة التهوية.

يُشار إلى أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة يتعيّن على القلب ضخ المزيد من الدم في الجسم لخفض درجة حرارة الجسم، ولا يمثل هذا الأمر أية مشكلة لدى الأصحاء، ولكنه سرعان ما يشكل عبئًا على مرضى القلب.