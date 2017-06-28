شهدت نيكاراغوا مسابقة لاختيار الأب صاحب "أكبر كرش" وفاز بها رجل عمره 51 عاماً بمحيط بطن بلغ 173 سنتيمتراً.

أقيمت المسابقة الليلة الماضية في إطار الاحتفالات بعيد الأب الذي يحل في الـ23 من يونيو (حزيران) من كل عام في البلد اللاتيني.

وحصل الفائز، ويدعى رودريجو خوسيه لارا، على دراجة نارية وأغذية.

وكان المركز الثاني من نصيب شاب عمره 26 عاماً بمحيط بطن بلغ 159 سنتيمتراً، وتمثلت جائزته في فراش نوم.

يشار إلى أن هذه هي الدورة العاشرة من مسابقة الأب صاحب "أكبر كرش"، وفاز بنسختها العام الماضي رجل بمحيط بطن بلغ 184 سنتيمتراً.