«كان لا بد من التغيير»
الكاتب الدرامي المصري مدحت العدل متحدثا عن النجمة الكبيرة يسرا في مسلسلها «الحساب يجمع» مجيبا عن سؤال: لماذا لم يحقق هذا المسلسل نجاحا كالذي حققه مسلسل «فوق مستوى الشبهات» العام الماضي؟ حيث قال: مسلسل العام الماضي كان بوليسيا وكانت يسرا شريرة بدرجة مخيفة، وكان
لا بد لها هذا العام ان تغير جلدها وتقدم مسلسلا اجتماعيا يلامس الشارع المصري والناس البسطاء.
«الساحرة»
مصورو الباباراتزي حين رصدوا باميلا اندرسون تستمتع بموعد عشاء رومانسي مع لاعب كرة القدم الفرنسي عادل رامي الأسبوع الماضي بعد تردد أخبار عن علاقة عاطفية تجمعها بمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ، حيث بدت في غاية الاناقة والسحر بملابس بسيطة موحية تعكس شخصيتها الرومانسية.
«مشاهدة برامج تلفزيون الواقع تكاد تكون أقرب إلى الهوس الديني في منزلنا»
النجم الأميركي أشتون كوشنر متحدثا عن تعلقه هو وزجته «ميلا كونس» بمشاهدة ومتابعة برامج تلفزيون الواقع، وبخاصة البرامج التي تمارس دور «الخاطبة» وتدور حول اختيار الأزواج والزوجات.
«طلبت النصح من صديقي الرياضي، فأفادني!»
النجم الأميركي «جوناه هيل»، 33 سنة، عن نجاحه في فقدان أكثر من خمسين كيلو غراما من وزنه مؤخرا، بشكل لافت للنظر ومثير للإعجاب، نتيجة لاعتماده على نصائح صديقه الرياضي «تشاننج تاتوم»، 37 سنة، بحيث ان كثيرا من نجوم هوليوود ممن يحلمون بفقدان الوزن دشنوا هاشتاغ جديدا عنوانه «جوناه هيل قدوتي في فقدان الوزن».
«سر غضب مهند»
صحيفة تكشف سر غضب النجم التركي كيفيانش تاتليتوغ الشهير بمهند حيث قام باتخاذ إجراءات قانونية ضد مذيعة في إحدى القنوات التركية.
وكشفت الصحيفة أن كيفيانش تاتليتوغ غضب بشكل كبير مما قالته الأخيرة في برنامجها حول انزعاجه من مشاهد القبلات التي تجمعه بالنجمة التركية توبا بويوكستون في مسلسل «جسور وجميلة».
«كل برامج المقالب متفق عليها.. فلا داعي للضحك علينا أكثر»
الناقد الفني طارق الشناوي عن برامج مقالب رمضان مثل «رامز تحت الارض» و«هاني هز الجبل» مؤكدا ان كثيرين من النجوم الذين شاركوا في مثل هذه البرامج في الاعوام السابقة قالوا له انهم كانوا يعرفون بالمقلب ويستخدمون مهنتهم التمثيلية في إظهار العكس.
الشائعات تدور حول "الساحرة" باميلا.. وهذا هو سر غضب مهند.. وسبب انخفاض شعبية يسرا.. والشناوي: كل برامج المقالب متفق عليها