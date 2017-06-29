تداول رواد الإنترنت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر طفلة وهي تتعرض للتعذيب، على يد سيدة تتولى رعايتها.

وتخضع نجوين ثاي فونج، من شمال فيتنام، للتحقيق بعد أن تحميل فيديو تعذيبها للطفلة، حسبما أفاد الإعلام الرسمي أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "توي تري" أنه تم التحقيق مع نجوين، وهي صاحبة متجر بقالة في إقليم فينه فوك، فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذي أظهر الضحية، 5 أعوام، معلقة من يديها في عارضة بالسقف. ويمكن مشاهدة الطفلة في الفيديو ومدته 37 ثانية، معلقة في العارضة وهي تستغيث.

واعترفت فونج بإساءة معاملة الطفلة، قائلة إن ذلك كان عقاباً لأنها سرقت عبوة حليب من متجر البقالة الخاص بالأسرة، وأدان لي تشي ثاي، نائب رئيس مقاطعة فينه تونج بإقليم فينه فوك، التعذيب المزعوم، مضيفاً أنه لم يصدر من الطفلة أي سلوك يبرر هذه العقوبة الوحشية.

وأظهر الفحص الطبي للطفلة، التي تتولى المرأة رعايتها نظراً لأن والديها مسجونان بتهمة لم يتم الكشف عنها، أنها ليست مصابة بأي جروح خطيرة.

وقالت ثاي إن الطفلة حالياً تحت رعاية أقارب لها.