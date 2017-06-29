تعد نجمة الغناء العربي، فيروز، أول فنانة تطل عبر شاشة التلفزيون السعودي بعد حوالي عام من بداية البث الرسمي، وتحديداً في العام 1966.

وكان ظهور فيروز آنذاك عبر أغنية دينية شهيرة حملت عنوان " غنيت مكة" من كلمات الشاعر الراحل سعيد عقل وألحان الرحابنة.

وتقول كلمات الأغنية:

غنيت مكة أهلها الصيدا

والعيد يملأ أضلعي عيدا

فرحوا فلألأ تحت كل سما

بيت على بيت الهدى زيدا

يا قارئ القرآن صل لهم

أهلي هناك وطيب البيدا

المفارقة اللافتة أن الشاعر سعيد عقل والفنانة فيروز اللذين عبرا عن مشاعر الود العميقة تجاه البيت العتيق كلاهما ينتميان إلى الديانة المسيحية، وجاءت هذه الأغنية لتبين مدى تماشي الفن مع الأديان ومقدسات الشعوب من دون تفرقة.

ونجحت فيروز في التقاط أحد النصوص المعبرة من عقل الراحل في 28 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014 وحولته بصوتها الوضّاء إلى أغنية خالدة، كما سبق أن تغنت بالشام والقدس في أغانٍ كانت ذات طابع ديني ووطني.

ويعتبر بعض النقاد أن عمر فيروز الفني وتجربتها التي أحدثت نقلة في الغناء العربي بدأت منذ أول تعاون جمعها بزوجها الملحن #عاصي_الرحباني عام 1952.

من جانبه يعد عقل أحد الشعراء أصحاب التجارب الكبيرة، وأحد الذين استهواهم البحث والتعمق في الأديان.